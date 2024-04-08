Орск, Оренбургская область, 8 апреля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Самая сложная паводковая ситуация сложилась в Советском районе Орска, в общей сложности в городе затоплено 38 территорий. Об этом мэр Орска Василий Козупица сообщил 8 апреля в Telegram-канале.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Он отметил, что в Советском районе прибывает вода, жителей посёлка Лесоторговый эвакуируют. В зоне подтопления, по оперативным данным, находятся 6689 жилых домов, из которых 133 многоквартирных. Там же 25 школ и детских садов, девять медучреждений, девять объектов культуры и 27 объектов экономики.

В Орске развёрнуто 16 пунктов временного размещения, которые могут принять почти 12,4 тыс. человек. В ПВР находятся 1375 человек, люди прибывают, добавил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Орска предупредили о подъёме воды в реке Елшанка. Река вышла из берегов, подтоплена территория возле одной из школ. Решение об эвакуации жителей посёлка Лесоторговый в Орске было принято из-за нарушения целостности дамбы.

Город частично оказался под водой после повреждения насыпной дамбы 5 апреля. Подтопленный Орск сняли на видео с помощью квадрокоптера.