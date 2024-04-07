Орск, Оренбургская область, 7 апреля, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Река Елшанка стала выходить из берегов в Орске Оренбургской области, сообщил 7 апреля глава города Василий Козупица.

РИА Новости / Владимир Астапкович

«Елшанка в районе улицы Щорса выходит из берегов», — написал он в своём Telegram-канале.

Мэр уточнил, что вода поступает со стороны Рабочего посёлка и заходит в район второго участка по руслу реки. Он также отметил, что вода стоит вокруг школы №6.

Кроме того, в зоне подтопления оказалась территория от Вяземской до Краматорской улицы, а также Механический завод. По словам Козупицы, власти Орска оповещают жителей, а также координируют действия с полицией и спасателями.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля произошёл прорыв насыпной дамбы из-за поднятия уровня воды в Урале. Жителей города Орска начали эвакуировать из подтопленных районов.

Для спасательных работ привлекли свыше 700 сотрудников МЧС. Правительство Оренбургской области заявило, что паводковая обстановка в Орске развивается по наихудшему сценарию.

Утром 7 апреля в Орск прибыл глава МЧС Александр Куренков, который провёл на месте заседание правительственной комиссии. В ходе совещания глава Росгидромета Игорь Шумаков предупредил, что пик паводковой ситуации в городе ожидается 10 апреля.

В Орск также направился заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Глава области Денис Паслер назвал паводок самым многоводным за всю историю наблюдений.