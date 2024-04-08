Николаев, Украина, 8 апреля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по аэродрому ВСУ Долгинцево в Кривом Роге, сообщил 8 апреля представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

MOD Russia/Global Look Press

«Ночной прилёт. Кривой Рог, Долгинцево, грохнуло один раз», — приводит слова Лебедева ТАСС.

Он уточнил, что «прилёт был в аэродром», при этом воздушная тревога не объявлялась.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля координатор николаевского подполья Лебедев проинформировал об уничтожении российскими военными иностранной системы ПВО в районе аэропорта в Харькове. По его словам, удар, вероятно, был нанесён по месту, где жили бойцы ВСУ.

Кроме того, пророссийское подполье обесточило предприятие в Одесской области, производившее беспилотники для ВСУ. Подпольщики уничтожили электрический распределительный щит.