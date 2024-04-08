Москва, 8 апреля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил проработать учреждение государственной награды для представителей заслуженных профессиональных династий. Соответствующий перечень поручений опубликован 8 апреля на сайте Кремля.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Рассмотреть вопрос об учреждении государственной награды для представителей заслуженных профессиональных династий», — говорится в документе.

Поручение дано администрации президента совместно с правительством РФ.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля президент РФ Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд». Указ устанавливает, что орденом будут награждаться граждане страны за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала государства.

Также награду будут получать за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, и за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития.