Москва, 8 апреля, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Настойчивые попытки включить Косово в перечень членов Совета Европы свидетельствуют о деградации международной организации, заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя решение политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрить проект «уставного заключения» на заявку Косово на вступление в организацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Приштина сделала очередной, но не последний шаг к членству в Совете Европы… Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы — ещё одно свидетельство деградации Совета», — приводит «РИА Новости» сообщение российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России подчеркнули, что авторы инициативы об ускоренном одобрении заявки Косово на вступление в Совет Европы нарушили одно из важнейших положений устава Совета об укреплении единства европейских народов.

Напомним, что 27 марта комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии выступила за вступление Республики Косово в Совет Европы. Ожидается, что решение может быть одобрено в ходе пленарной сессии в ассамблее, запланированной на 18 апреля.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая 2022 года Республика Косово направила в Совет Европы официальную заявку на присоединение к организации. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что действия Приштины стали грубым нарушением Вашингтонского соглашения 2020 года о нормализации отношений между Сербией и Косово.