Белград, 12 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Сербия созывает заседание Совета национальной безопасности. Поводом для этого стала заявка властей Косова о вступлении в Совет Европы. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«В ближайшие 36 часов мы созовём заседание Совета национальной безопасности и начнём реагировать политически. Это не будет так легко для тех, кто думает, что они могут шантажировать нас и оказывать давление», — сказал Вучич, слова которого приводит сербская газета «Политика».

Вучич добавил, что подобный шаг является «нарушением не только принципов международного публичного права, но и норм некоторых соглашений», в том числе резолюции 1244 СБ ООН и Вашингтонских соглашений.

Напомним, 11 мая после ужина, организованного в Брюсселе для лидеров Западных Балкан главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президент Сербии Александр Вучич заявил, что министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц подтвердила намерение Косова подать заявку на членство в Совете Европы.