Берлин, 8 апреля, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Инициативы Чехии и Эстонии по закупке снарядов для Украины не помогут ВСУ избежать дефицита снарядов в ближайшие месяцы, заявил военный аналитик Карло Масала в интервью немецкому телеканалу Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия киевскому режиму

Эксперт уточнил, что перед отправкой боеприпасов Киев должен будет провести переговоры и заключить соглашения, а на это понадобится время. Масала считает, что на ситуацию с поставкой боеприпасов для ВСУ сильнее всего влияют действия европейских стран, а не результаты президентских выборов в США.

Вместе с тем он не исключил, что приход к власти в Соединенных Штатах экс-главы Белого дома Дональда Трампа приведёт к полной потере поддержки Украины американскими властями.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта президент Чехии Пётр Павел призвал страны Европы играть более весомую роль в поддержке Украины, а также не отказываться заранее от возможных вариантов подобной помощи. Глава республики уточнил, что речь идёт о поиске новых способов оказания помощи Киеву. По его словам, обсуждение указанного вопроса в Европе только начинается.

6 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что у Украины может вскоре истощиться запас ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО). Он подчеркнул, что дефицит возникнет, если Запад не активизирует поставки.