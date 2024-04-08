Каир, 8 апреля, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС в ходе переговорного процесса в Египте в присутствии американской и катарской делегаций договорились включить в договор о перемирии сделку по обмену израильских заложников на палестинских заключённых. Об этом 8 апреля сообщил египетский телеканала Al Qahera со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

NASA Сектор Газа

Также предполагаемое перемирие предусматривает механизмы возвращения перемещённых лиц в секторе Газа.

«Предполагаемое перемирие включает в себя сделку по обмену удерживаемыми лицами и механизмы возвращения перемещённых лиц в секторе Газа», — указал источник Al Qahera.

Отмечается, что египетская сторона, являющаяся посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, приложила особые усилия, чтобы сблизить точки зрения для достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CNN сообщил, что в новом раунде переговоров о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газа примут участие директор ЦРУ США Уильям Бёрнс, директор «Моссад» Дэвид Барни и директор Службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар. На прошедшей неделе ХАМАС отклонило последнее встречное предложение израильской стороны по обмену заложников.