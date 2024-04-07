Лондон, 8 апреля, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Защитник «Галатасарая» и сборной Кот-д’Ивуара Серж Орье высмеял слова украинского футболиста Александра Зинченко, выступающего за лондонский «Арсенал», о готовности вступить в ряды Вооружённых сил Украины в случае мобилизации.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

«Иди прямо к боссу и прекрати этот спектакль. Никто не обязан тебе звонить!», — приводит слова Орье французское издание RMS Sport.

Ранее Зинченко в интервью BBC заявил, что готов приостановить карьеру футболиста, вступить в ряды ВСУ и отправиться на фронт в случае призыва по мобилизации.

Александр Зинченко выступал за российский футбольный клуб «Уфа», после чего перешёл в «Манчестер Сити» и стал регулярно вызываться в сборную Украины. В текущем сезоне украинец в составе лондонского «Арсенала» принял участие в 24 матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Зинченко заявил, что больше ничего не хочет слышать о России, несмотря на то, что начал профессиональную карьеру в именно российском футболе.