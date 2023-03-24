Лондон, 24 марта, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Футболист лондонского клуба «Арсенал» Александр Зинченко заявил, что больше ничего не хочет слышать о России, несмотря на то, что выступал за российский футбольный клуб «Уфа». Об этом 24 марта сообщила британская газета Daily Mail.

EPA/Robert Perry/ТАСС Александр Зинченко

Зинченко — уроженец Украины, с 2015 по 2016 год играл за российский футбольный клуб «Уфа», которому, по его словам, благодарен. Однако про Россию больше слышать не желает.

«Я не хочу ничего слышать об этой стране. К сожалению, мы уже привыкли к этому. Тем не менее мы не теряем надежды, что в ближайшем будущем всё будет хорошо», — сказал спортсмен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданин Аргентины — полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Лукас Вера — изъявил желание получить российское гражданство.