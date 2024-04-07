Хельсинки, 8 апреля, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Продолжение боевых действий на Украине назвал единственным способом добиться мира в конфликте президент Финляндии Александер Стубб 7 апреля в интервью американскому телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Стубб

«Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», — указал Стубб.

Как пояснил глава Финляндии, мирные переговоры в настоящее время не могут начаться. Стубб признал также, что в украинском обществе есть усталость от затянувшегося для Киева конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, Франция и Германия должны инициировать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он выразил мнение, что Социал-демократической партии Германии следует активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения украинского конфликта.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, поддерживающий поставки оружия ВСУ, 30 марта высказал мнение, что надеяться на скорое урегулирование конфликта на Украине «с хорошим концом» не стоит. При этом он добавил, что не поддерживает идею заморозки конфликта, украинцы сами должны решить этот вопрос.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 29 марта впервые заявил, что готов к переговорам с Россией до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. До этого Зеленский неизменно заявлял, что переговоров с Россией до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года не будет.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, на сегодня вокруг Украины сложилась патовая ситуация. При этом он подчеркнул, что вины России в этом нет. Глава ведомства также указал на готовность Москвы в любой момент договариваться, но на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.