Мощный взрыв прогремел на частном стрельбище в Тбилиси
Тбилиси, 7 апреля, 2024, 11:57 — ИА Регнум. На частном стрельбище в Тбилиси 7 апреля прогремел мощный взрыв, сообщил телеканал Mtavari Arkhi.
Канал сообщил о пострадавших, не уточнив их количества. На место прибыли сотрудники полиции, криминалисты и экстренные службы. Взрыв прогремел на улице Бочорми.
Телеканал опубликовал видео с места ЧП. На кадрах виден столб чёрного дыма, поднимающийся высоко над деревьями.
Место стрельб огородили жёлтой лентой, проводятся следственные действия.
Как сообщало ИА Регнум, в Тбилиси утром 14 марта прогремел мощный взрыв в многоквартирном жилом доме на Самтредской улице. Жильцов эвакуировали. Взрыв повредил несколько этажей.
Как выяснилось, взрыв произошёл на первом этаже здания в коммерческом помещении. По словам начальника главного управления пожарно-спасательных сил столицы Грузии Левана Муселиани, произошла утечка газа.