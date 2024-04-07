Тбилиси, 7 апреля, 2024, 11:57 — ИА Регнум. На частном стрельбище в Тбилиси 7 апреля прогремел мощный взрыв, сообщил телеканал Mtavari Arkhi.

Кадр из видео

Канал сообщил о пострадавших, не уточнив их количества. На место прибыли сотрудники полиции, криминалисты и экстренные службы. Взрыв прогремел на улице Бочорми.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879886" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Телеканал опубликовал видео с места ЧП. На кадрах виден столб чёрного дыма, поднимающийся высоко над деревьями.

Место стрельб огородили жёлтой лентой, проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, в Тбилиси утром 14 марта прогремел мощный взрыв в многоквартирном жилом доме на Самтредской улице. Жильцов эвакуировали. Взрыв повредил несколько этажей.

Как выяснилось, взрыв произошёл на первом этаже здания в коммерческом помещении. По словам начальника главного управления пожарно-спасательных сил столицы Грузии Левана Муселиани, произошла утечка газа.