Тбилиси, 14 марта, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Утром 14 марта в многоквартирном жилом доме на Самтредской улице в Тбилиси произошёл мощный взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила мэрия города.

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Жильцов эвакуируют из здания, им предоставлено временное жильё, отметила мэрия.

«В Дидубийском районе на Самтредской улице, 2 на рассвете прогремел мощный взрыв в жилом доме. По указанному адресу проживают 93 семьи. По предварительной информации, никто не пострадал. Жильцов выводят из здания», — сказано в сообщении.

В результате взрыва было повреждено несколько этажей здания, сообщил телеканал «Имеди». Инцидент произошёл в коммерческом помещении на первом этаже, где идёт ремонт. Взрыв, вероятно, был вызван утечкой природного газа, сообщил начальник главного управления пожарно-спасательных сил Тбилиси Леван Муселиани.

На месте ЧП работают сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, полицейские и представители других служб. Специалисты оценят прочность конструкций дома, после чего будет принято решение о возможном возвращении жителей в их квартиры.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля в селе Новый Редант в Ингушетии в жилом доме взорвался газ. Ударной волной выбило оконные и дверные проёмы, повреждения получила кровля. В результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в больницу.

6 февраля произошёл взрыв газового баллона в доме на улице Леваневского в Севастополе. Часть перекрытий между первым и вторым этажами обвалилась. Площадь разрушения составила около 50 кв. м. Из подъезда эвакуировали восемь человек, в том числе троих детей. Пострадавших в результате взрыва не было.