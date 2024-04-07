Купянск, Украина, 7 апреля, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили замаскированные позиции украинских войск на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На купянском направлении специальной военной операции разведчики Западной группировки войск вскрыли замаскированные позиции с пехотой и техникой Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте военного ведомства.

Для уничтожения обнаруженных целей и подавления живой силы и техники противника были задействованы расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Поддержку в наведении и корректировке огня обеспечили расчёты беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за неделю украинские войска потеряли на купянском направлении около 270 военнослужащих, две бронемашины, 13 орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля. Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» нанесли удары по шести бригадам ВСУ в районах Ямполовки в Донецкой Народной Республике, Стельмаховки в Луганской Народной Республике и Строевки в Харьковской области.