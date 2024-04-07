Лондон, 7 апреля, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Британия не готова к возможной войне, а некоторые члены правительства страны, вероятно, даже не знают, где находится бункер. Об этом написал заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи в своей статье для газеты Telegraph.

Vaughan Leiberum Британский флаг

Хиппи считает, что мир пока не находится на пороге третьей мировой войны. Вместе с тем он согласился с главой минобороны Британии Грантом Шэппсом, заявившем, что мир вошел в предвоенный период.

Замминистра отметил, что для подготовки к вооружённому конфликту требуется много времени. Он подчеркнул, что в прошедшие десятилетия в Британии перестали задумываться о войне.

По словам Хиппи, предыдущий министр обороны Британии Бен Уоллес добивался, чтобы все члены правительства спустились в бункер и увидели условия их работы в период вероятной войны. При этом в проводимых учениях решились принять участие только представители военного ведомства королевства и старшие офицеры.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта бывший глава британской службы внешней разведки (MI-6) Ричард Дирлав заявил, что Британия ведет необъявленную «серую» войну с Россией. Он подчеркнул, что в связи с этим необходимо существенно увеличить военные расходы государственного бюджета.

27 марта газета The Telegraph выпустила публикацию, в которой привела мнение британских военных чиновников. В статье говорилось, что войска Британии продержатся два месяца в боях с Вооружёнными силами России в случае возможного конфликта.