Лондон, 15 марта, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Британия ведет необъявленную «серую» войну с Россией, и в такой ситуации необходимо существенно увеличить военные расходы бюджета, заявил 15 марта в интервью Politico бывший глава британской службы внешней разведки (MI-6) Ричард Дирлав.

Andrew Matthews/AP/TASS

Подготовку вооружённых сил страны к «сдерживанию опасности», якобы исходящей о России, нужно интенсифицировать, сказал он.

«Если вы остановите кого-нибудь на улице и спросите, думает ли он, что Великобритания находится в состоянии войны, он посмотрит на вас, как на сумасшедшего. Но мы находимся в состоянии войны — мы ведём серую войну с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом», — заявил Дирлав.

Правительство Британии в 2023 году не стало повышать уровень военных расходов, он остался на уровне 2% ВВП, как и предусмотрено правилами НАТО. Но это неверный подход, военные расходы нужно увеличивать, даже если это идёт в ущерб социальным вопросам и если это мешает правительству осуществить свой план по снижению некоторых налогов, считает бывший глава MI-6.

Военные расходы нужно повысить по крайней мере на 25%, до 2,5% ВВП, средства нужно вкладывать в развитие военно-морского флота, а также увеличивать число солдат в армии, сказал Дирлав. Он поставил в пример правительство Польши, которое тратит на военные расходы почти 4% ВВП.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марте 2024 года Министерство обороны опубликовало потенциальный план нападения НАТО на Россию. Это может быть воздушно-наземная или воздушно-морская операция, недружественные страны создают воинские формирования нового типа, подходящие для нанесения быстрых ударов, отмечалось в публикации в издаваемом Минобороны журнале «Военная мысль».

НАТО на военных учения в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией, что способствует усилению напряжённости и дестабилизации ситуации в мире, заявил 7 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Президент России Владимир Путин 29 февраля, комментируя прозвучавшие на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину, заявил, что при таком сценарии последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства подчеркнул, что всё, что придумывают лидеры западных стран и чем они пугают весь мир, грозит реальной ядерной войной и уничтожением цивилизации.