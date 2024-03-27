Лондон, 27 марта, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Великобритании продержится два месяца в боях с ВС России в случае возможного конфликта, пишет The Telegraph со ссылкой на слова британских военных чиновников.

Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Global Look Press

Издание приводит слова бывшего парламентского заместителя государственного секретаря по ВС Соединённого Королевства Марка Франсуа, который задал вопрос: «Британия не продержится больше двух месяцев в полномасштабной войне с Россией, поскольку у нас нет для этого боеприпасов и запасов вооружения, это ведь правда?»

«Заместитель начальника штаба Роберт Магоуэн это подтвердил», — пишет газета.

При этом другие представили ВС Британии также утверждают, что Соединённое Королевство не сможет долго воевать в возможном боевом конфликте из-за сокращения расходов и нехватки военных.

Как передавало ИА Регнум, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 марта заявил, что ЕС не пойдет «умирать» за Донбасс, а потому не нужно «пугать людей» неизбежностью военного конфликта. При этом он назвал неизбежным продолжение оказания помощи Киеву со стороны объединения.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины. Мало того, Россия никогда не прерывала диалог, его прекратила Украина. Киев сделал это по прямой команде из Лондона и Вашингтона. Украинская сторона говорит об этом на официальном уровне, заявил Путин.