Лас-Вегас, США, 31 марта, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Первое поражение в карьере потерпел австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю. Во время поединка с 26-летним американцем Себастьяном Фундорой 29-летний Тим не сумел во второй раз защитить титул по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом среднем весе (до 69,9 кг) и взять вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в этой же весовой категории.

championat.com Тим Цзю

Бой состоялся в Лас-Вегасе ранним утром 31 марта на «Ти-Мобайл Арене». По итогам 12 раундов Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

«Отдаю должное сопернику, который сегодня победил. Послушайте, это бокс, часть спорта, такое случается. Он новый король нашего дивизиона. Мы вернёмся. Я всё равно бился ярко и отдал всего себя. Не хочу оправдываться. Я готов драться с любым соперником когда угодно. Готов ещё раз подраться с Фундорой», — прокомментировал он.

На счету Тима Дзю 24 победы в 25 боях, у американца — одно поражение, ничья и 21 победа.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября 2023 год другой сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю боксёр Никита Цзю завоевал титул чемпиона Австралии, одержав победу над Диланом Биггсом. Поединок прошёл в Ньюкасле. Бой продлился пять раундов и завершился техническим нокаутом. Причём в первом раунде Никита Цзю побывал в нокдауне, но быстро оправился. Для него этот титул стал первым на профессиональном уровне. В этом поединке Цзю одержал свою восьмую победу, из которых семь — нокаутом. Он не потерпел ни одного поражения.