Дизайн цифры 4 на футболках сборной Германии изменили из-за сходства с SS
Берлин, 6 апреля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Футбольный союз Германии изменил дизайн цифры четыре на форме национальной команды. Об этом сообщил портал Koha.net.
Такое решение приняли после того, как в оформлении номера «44» усмотрели сходство с нацистской символикой, что вызвало скандал.
Новую версию номера впервые продемонстрировали в матче отборочного турнира на женский чемпионат Европы между сборными Австрии и Германии, который состоялся 5 апреля. Перед началом второго тайма в составе немок на поле под четвёртым номером вышла Бибиане Шульце-Солано.
Как сообщало ИА Регнум, после того как Adidas представил новую форму сборной Германии по футболу, пользователи в социальных сетях обратили внимание на то, что из-за особенностей шрифта номер 44 на футболке напоминает символ СС (нацистское подразделение СС использовало эмблему в виде сдвоенных рун «зиг», символизирующих молнии).
Историк Михаэль Кениг попросил компанию и немецкий футбольный союз обратить на это внимание.
После скандала компания Adidas решила не продавать в магазинах футболки сборной Германии по футболу с номером 44.
В немецком футбольном союзе также заявили, что ни один игрок немецкой сборной на Евро-2024 не будет носить форму под номером 44. На чемпионате Европы у игроков сборной будут номера от 1 до 23.
Майки предназначались для использования на чемпионате Европы, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.