Берлин, 6 апреля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Футбольный союз Германии изменил дизайн цифры четыре на форме национальной команды. Об этом сообщил портал Koha.net.

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Такое решение приняли после того, как в оформлении номера «44» усмотрели сходство с нацистской символикой, что вызвало скандал.

Новую версию номера впервые продемонстрировали в матче отборочного турнира на женский чемпионат Европы между сборными Австрии и Германии, который состоялся 5 апреля. Перед началом второго тайма в составе немок на поле под четвёртым номером вышла Бибиане Шульце-Солано.

Как сообщало ИА Регнум, после того как Adidas представил новую форму сборной Германии по футболу, пользователи в социальных сетях обратили внимание на то, что из-за особенностей шрифта номер 44 на футболке напоминает символ СС (нацистское подразделение СС использовало эмблему в виде сдвоенных рун «зиг», символизирующих молнии).

Историк Михаэль Кениг попросил компанию и немецкий футбольный союз обратить на это внимание.

После скандала компания Adidas решила не продавать в магазинах футболки сборной Германии по футболу с номером 44.

В немецком футбольном союзе также заявили, что ни один игрок немецкой сборной на Евро-2024 не будет носить форму под номером 44. На чемпионате Европы у игроков сборной будут номера от 1 до 23.

Майки предназначались для использования на чемпионате Европы, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.