Берлин, 1 апреля, 2024, 20:31 — ИА Регнум. После скандала компания Adidas решила не продавать в магазинах футболки сборной Германии по футболу с номером 44 из-за сходства шрифта с эмблемой СС, сообщила 1 апреля газета Bild.

Кадр из соцсети Adidas

«Мы заблокируем номер 44 как можно быстрее. В Adidas работают люди из примерно 100 стран, наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности. Как компания мы активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах», — заявил газете представитель Adidas Оливер Брюгген.

В немецком футбольном союзе также заявили, что ни один игрок немецкой сборной на Евро-2024 не будет носить форму под номером 44. На чемпионате Европы у игроков сборной будут номера от 1 до 23.

При этом в интернет-магазине Adidas покупатели могут персонализировать футболку и украсить её своим именем и номером.

После того как Adidas представил новую форму сборной Германии по футболу, пользователи в социальных сетях обратили внимание на то, что из-за особенностей шрифта номер 44 на футболке напоминает символ СС (нацистское подразделение СС использовало эмблему в виде сдвоенных рун «зиг», символизирующих молнии). Историк Михаэль Кениг попросил компанию и немецкий футбольный союз обратить на это внимание.

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Как сообщало 28 марта ИА Регнум, армия США инициировала расследование из-за опубликованной в соцсети фотографии американского нацгвардейца в шлеме с эмблемой нацистской дивизии СС «Мёртвая голова». На снимке один из американских военных стоит в шлеме с эмблемой времён Третьего рейха. Нашивка представляет собой изображение черепа с костями. После критики в соцсети публикацию удалили.