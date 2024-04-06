Куженерский район, Марий Эл, 6 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В Марий Эл прорвало дамбу пруда в Куженерском районе, сообщили 6 апреля прокуратуре региона.

Прокуратура Республики Марий Эл

Авария произошла в деревне Пекейсола из-за выпавшего накануне снега. Не выдержали трубы, обеспечивающие сброс воды из местного пруда.

В ведомстве сообщили об отсутствии угрозы подтопления жилых домов. По факту разрушения дамбы районная прокуратура начала проверку.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879723" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, МЧС 5 апреля проинформировало о подтоплении в 36 регионах России. Наиболее тяжёлая ситуация в Оренбургской области, а также в Алтайском крае, Самарской области.

В оренбургском городе Орске из-за частичного разрушения дамбы эвакуировали порядка двух тысяч человек из затопленных районов, 320 жителей разместились в пунктах временного проживания. Всего в области подтопило 4274 жилых дома и 8495 дачных участков.