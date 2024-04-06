Оренбург, 6 апреля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. В зоне прорыва дамбы и подтопления в Орске обнаружены тела двух погибших. Об этом 6 апреля заявили в правительстве Оренбургской области, комментируя сообщения СМИ о количестве жертв в результате паводка.

Кадр из видео

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«Кроме двух погибших, обнаруженных при патрулировании территории, попадающей в подтопление, других жертв не зафиксировано на данный момент», — процитировало слова представителя властей «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, власти Оренбургской области 5 апреля проинформировали жителей об угрозе прорыва дамбы в Орске в результате сильного подъёма уровня воды в реке Урал и начали эвакуировать людей в безопасные районы. В ночь на 6 апреля дамбу прорвало, из-за чего часть домов в городе полностью оказались под водой.

Позднее в этот же день в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области заявили, что прорыв дамбы в Орске произошёл из-за не вовремя принятых мер по её содержанию в надлежащем техническом состоянии. По информации надзорного ведомства, органы технического надзора ранее выявляли нарушения в содержании дамбы и направляли предписания в уполномоченный орган по этому поводу.

Следственный комитет после прорыва дамбы в Орске возбудил дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности. Следователи во время предварительного расследования дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.