Донецк, 5 апреля, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению командира батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ подполковника Александра Кириленко за преступный приказ расстрелять мирного жителя Мариуполя, сообщила 5 апреля пресс-служба СК.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, подстрекательстве к совершению убийства общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти», — говорится в сообщении.

Суд установил, что Кириленко 4 марта 2022 года приказал подчинённым расстрелять задержанного мирного жителя Мариуполя. Поводом стало то, что мужчина увидел расположение позиций ВСУ и, по мнению украинского военного, мог сообщить о них российским военным.

Приказ комбата в тот же день выполнили двое военнослужащих, выстрелив в задержанного из автоматов Калашникова. Один из исполнителей расстрела на следующий день прицепил на одежду убитого красную повязку, чтобы выдать его за сторонника российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Его обвиняют в возбуждении межнациональной ненависти.

3 апреля Верховный суд ДНР приговорил к 28 годам колонии строгого режима боевика украинского объединения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Поповичева. Он командовал миномётным взводом. Суд установил, что боевик жестоко обращался с гражданским населением, покушался на жизнь мирных граждан.