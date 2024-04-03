* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 3 апреля, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР объявил в международный розыск и приговорил к 28 годам колонии строгого режима боевика украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Поповичева. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Отмечается, что в «Азове» он был командиром 2-го миномётного взвода.

«Приговором суда Поповичеву назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (заочно). Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Украинский боевик признан виновным по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооружённом конфликте, а также о покушении на убийство двух и более лиц и об умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Установлено, что с 7 марта по 15 апреля 2022 года по приказу Поповичева его подчинённые произвели около 100 выстрелов из миномёта VZ-82 калибра 120 мм по домам на западной окраине Мариуполя. В результате были повреждены три домовладения. Находившиеся в тот момент в укрытиях мирные граждане не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика «Азова» Павла Гусева, застрелившего двух мирных жителей Мариуполя. 20 марта 2022 года он не менее десяти раз выстрелил из автомата АКС-74 в двух мужчин, которые шли по улице и проигнорировали приказ остановиться. От полученных ранений они погибли.

21 февраля Верховный суд ДНР заочно осудил боевика «Азова» Романа Шебанова, отдававшего приказ производить обстрел объектов гражданской инфраструктуры. Суд признал его виновным в жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство двух и более лиц и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. Шебанова приговорили к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима.