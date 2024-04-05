Севастополь, 5 апреля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил вечером 5 апреля губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

В Севастопольской бухте военные применили дымовую завесу. В городе остановили работу общественного, в том числе морского пассажирского транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта Развожаев сообщил об отражении российскими средствами противовоздушной обороны атаки на Севастополь. Силы ПВО сбили более десяти ракет ВСУ. Одна из сбитых ракет попала в офисное здание, также осколки попали в жилые дома, ранения получила женщина.

24 марта координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по аэродрому, с которого взлетали украинские самолёты, атаковавшие Севастополь. По данным подпольщиков, удалось уничтожить два украинских Су-24, а также склад с авиационными ракетами.