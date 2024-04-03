Москва, 3 апреля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. За последние десять лет в Москве стремительно выросло число учащихся и улучшились образовательные результаты. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. «Московское образование — безусловный лидер среди регионов России», — отметил мэр столицы. Он напомнил, что москвичи являются абсолютными победителями Всероссийской олимпиады школьников, а доля выпускников, набравших высокие баллы по итогам сдачи Единого государственного экзамена, увеличилась почти в три раза.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Вместе с тем, подчеркнул Сергей Собянин, система образования столицы должна продолжать свое активное развитие. Основной целью развития образования Москвы до 2030 г. он назвал создание самого лучшего массового образования в качественной инфраструктуре и современной многофункциональной образовательной среде.

С 2011 года в столице построили 599 новых школ и детских садов, рассказал мэр Москвы. В ближайшие пять лет — с 2024 по 2028 год — планируется возвести еще 465 зданий. При этом, пообещал он, помимо ТиНАО, современные школы появятся в кварталах реновации, где они придут на смену отслужившим свой срок строениям.

«Чтобы создать современную многофункциональную образовательную среду в уже существующих школах, косметического ремонта недостаточно, — уверен Сергей Собянин. — Поэтому в Москве начинается беспрецедентная по своим масштабам программа реконструкции учебных заведений. Так, в следующем году планируется привести в порядок 50 зданий, а в дальнейшем — кардинально обновлять до 100 школ ежегодно».

Вместе с обновленными зданиями, отметил он, школьники и учителя получат качественные образовательные пространства, универсальные и специализированные кабинеты, оснащенные модульной удобной мебелью и современным оборудованием, медиатеки, комфортные рекреации, продуманную логистику и единую графическую навигацию. Благоустроенные пришкольные территории станут еще более привлекательными центрами здорового образа жизни для местных жителей, подчеркнул мэр Москвы.