Горловка, ДНР, 5 апреля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Семь человек получили ранения в результате обстрела Горловки в ДНР украинской армией, сообщил глава города Иван Приходько в Telegram-канале.

РИА Новости/Сергей Аверин

«Обстрелом ВФУ в жилмассиве «Комсомолец» ранен мирный житель Горловки. Количество раненых увеличилось до семи человек», — сообщил Приходько.

Ранее глава города сообщал, что женщина получила ранение при обстреле «Комсомольца», два жителя села Озеряновка ранены в результате сброса с дрона взрывоопасного предмета.

Ещё один мирный житель ранен в результате обстрела посёлка шахты им. Н. А. Изотова. Два человека были ранены на улице Дмитрия Жлобы в результате удара ВСУ по Горловке.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ 5 апреля четыре раза обстреляли Никитовский район Горловки снарядами натовского калибра, в том числе кассетными. Также на город трижды сбросили с дрона взрывоопасные предметы.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела ВСУ Куйбышеского района Донецка ранения получили две пожилые женщины. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. Удар ВСУ нанесли 4 апреля, снаряд попал в жилой дом.

По данным СЦКК, ВСУ обстреляли Донецк 5 апреля пять раз.