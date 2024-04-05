Горловка, ДНР, 5 апреля, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Две пожилые женщины получили ранения в результате обстрела Донецка украинской армией, сообщил 5 апреля глава города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Во время обстрела Куйбышевского района по улице Васильченко ранения получили женщины 1933 и 1955 годов рождения», — сообщил Кулемзин.

Глава города также отметил, что на улице Васильченко произошло во время обстрела 4 апреля попадание в частный дом. В результате вспыхнул пожар.

Глава города Горловки (ДНР) Иван Приходько сообщил в Telegram-канале о ранении трёх мирных жителей в результате обстрела со стороны ВСУ.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии по улице Дмитрия Жлобы получили ранения двое мирных горловчан», — написал Приходько.

Позже он сообщил, что житель Горловки получил ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона в селе Озеряновка.

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщил, что ВСУ трижды 4 апреля обстреляли Горловку, применив снаряды калибра 155 мм.

Утром 5 апреля украинская армия трижды обстреляла Горловку, применив кассетные снаряда калибра 155 мм. Кроме того, в 7:50 мск ВСУ сбросили на Горловку с беспилотника взрывоопасный предмет.

Донецк ВСУ обстреляли 4 апреля 19 раз, дважды на город сбрасывали взрывоопасные предметы с беспилотника. За утро 5 апреля столицу ДНР украинская армия обстреляла пять раз.

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин 3 апреля заявил о 38 обстрелах Горловки и Донецка. ВСУ выпустили по двум городам 113 боеприпасов, применив артиллерию, в том числе кассетного типа, и дроны-камикадзе.