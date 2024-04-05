Белгород, 5 апреля, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщило 5 апреля в Telegram-канале управление МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«РСЧС: ведётся обстрел, Краснояружский район, с. Вязовое», — написали представители ведомства.

Управление МЧС призвало жителей населённого пункта спрятаться в подвале или в любом другом укрытии.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила в Белгородской области беспилотник украинской армии. По данным Минобороны РФ, это произошло примерно в 20:30 мск.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ из региона выехали более девяти тысяч детей.