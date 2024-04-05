Берлин, 5 апреля, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Самые радикальные военные реформы со времён окончания холодной войны представили власти Германии. Об этом 4 апреля пишет издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о подписании приказа по глобальной реорганизации немецкой армии, выступая в Берлине по случаю 75-летия НАТО.

«Наша цель — перестроить бундесвер таким образом, чтобы он был наилучшим образом подготовлен к обороне в случае войны. Ни у кого не должно возникнуть мысли о нападении на территорию НАТО — это то, что мы [хотим] донести», — пояснил Писториус.

В частности, минобороны ФРГ представит реформы в сфере призыва в армию. Предполагается, что в Германии возьмут за основу скандинавскую модель, которая предполагает добровольность и гендерную нейтральность военной службы.

Отмечается, что при разработке реформ в Германии наблюдали за ходом российско-украинского конфликта. Реформы разрабатывались в течение нескольких месяцев, и отличительная их особенность в том, что операции в киберсреде рассматриваются на одном уровне с наземными, воздушными и морскими силами. Руководство ими будет осуществлять единое оперативное командование.

Реформы приобрели актуальность, так как бундесвер является одной из самых крупных армий НАТО, а разросшаяся структура лишила армию способности противостоять стратегическим вызовам, с которыми постоянно сталкивается Берлин, а также его союзники по НАТО. Благодаря реформам власти ФРГ хотят наладить ясные, прямые отношения между вооруженными силами, правительством и союзниками по НАТО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму почти €500 млн. Писториус добавил, что он не доверяет возможностям США по оказанию военной помощи киевскому режиму. Министр также подчеркнул, что Германия не планирует отправлять войска на Украину.