Киев, 4 апреля, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Американские истребители F-16, в которых Украина нуждалась ещё в 2023 году, не подойдут ВСУ в условиях 2024 года из-за несвоевременности поставок и подготовки Вооружённых сил России. Об этом 3 апреля сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Мы часто просто не получаем вооружения в то время, когда они нам нужны, — они появляются, когда уже не актуальны… Каждому оружию своё время. Истребители F-16 были нужны нам в 2023 году, для 2024 года они не подойдут», — указал в беседе с изданием высокопоставленный офицер ВСУ.

По его словам, российская армия уже основательно подготовилась к появлению американских самолётов. Офицер указал, что в последние несколько месяцев российские военные запускали из Джанкоя (Республика Крым) ракеты без боеголовок, чтобы просчитать оптимальное размещение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и увеличить площадь, которую они могут охватить для поражения истребителей F-16, удерживая их подальше от линии фронта.

Также украинский офицер пожаловался на нехватку снарядов и беспилотных летательных аппаратов. По его подсчётам, украинской армии для удержания позиций необходимо по меньшей мере 4 миллиона боеприпасов для артиллерии и 2 миллиона дронов.

«У России есть ресурсы, и они (западные союзники. — Прим. ред.) должны предоставить нам то, что нам нужно», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works также высказал мнение, что истребители F-16 в случае их передачи украинским войскам будут уничтожаться Вооружёнными силами России, даже если аэродромы базирования предоставят Польша или Румыния.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки американских истребителей F-16, которые станут для российских военных законной целью, не поменяют ситуацию на поле боя. Более того, они будут нещадно уничтожаться, как и другая западная техника ВСУ.