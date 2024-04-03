Лос-Анджелес, США, 3 апреля, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Кинокомпании Warner Bros. Pictures объявила о начале работы над пятой частью франшизы «Матрица», сообщил 3 апреля журнал The Hollywood Reporter

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, режиссёром нового фильма будет Дрю Годдард, известный по фильмам «Марсианин» и «Война миров Z». Отмечается, что авторы первых трёх фильмов Лана и Лилли Вачовски не будут напрямую участвовать в съёмках пятой части, хотя Лана, снявшая четвёртую часть, будет исполнительным продюсером продолжения.

«Дрю пришёл в Warner Bros. с новой идеей, которая, как мы все считаем, станет невероятным способом продолжения мира «Матрицы», — рассказал журналистам президент по производству Warner Bros. Джесси Эрман.

Он заявил, что новая часть франшизы предложит уникальную точку зрения на эту киновселенную, но отдаст дань уважения идеям первых фильмов.

Как сообщало ИА Регнум, четвёртая «Матрица» вышла в прокат в декабре 2021 года и в первый день показа заняла третье место. Общие сборы в кинотеатрах по всему миру составили, согласно открытым данным, $159 млн, на производство фильма потратили $190 млн. Первые три фильма «Матрица», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» собрали соответственно $467 млн, $741 млн и $427 млн.

Актер Киану Ривз, сыгравший главную роль во всех фильмах, рассказал, что очень удивился, когда ему предложили сняться в четвёртой части. Он согласился снова побывать в роли Нео, когда прочитал сценарий.