Вашингтон, 12 декабря, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Канадский актер Киану Ривз рассказал, почему принял предложение Ланы Вачовски вернуться к роли Нео в продолжении оригинальной трилогии «Матрица»: «Я недоумевал, когда Лана написала мне с предложением сняться в еще одном фильме «Матрица». Я думал, что мой персонаж мёртв. Но Лане удалось меня в этом переубедить, и мне понравился полноценный сценарий новой части. Он показался мне замечательным».

Цитата к/ф «Матрица. Перезагрузка». реж.Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 2003.США. Австрия Киану Ривз

Ранее исполнители главных ролей Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити) в нескольких интервью отмечали, что сюжет новой «Матрицы» сконцентрируется вокруг любовной линии их персонажей.

Мировая премьера фильма «Матрица: Воскрешение» назначена на 16 декабря 2021 года. В России фильм выйдет в прокат в этот же день.