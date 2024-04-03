Москва, 3 апреля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Московские парки закрыли в среду, 3 апреля, из-за штормового ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Горького

«Парки закрыты в связи погодными условиями. Об открытии парков мы сообщим дополнительно», — отметили там.

В частности, свои двери для посетителей закрыли парк Горького, «Сокольники», сад «Эрмитаж» и «Царицыно». Также о закрытии объявил Московский зоопарк.

Ранее столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с усилением ветра до 16–21 метра в секунду. Оно действует до 21:00 по московскому времени. Кроме того, в столице возможен кратковременный дождь, а в отдельных районах не исключена гроза.