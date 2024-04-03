Киев, 3 апреля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Украинский фронт рухнет, если Россия нанесёт мощный и сконцентрированный удар на одном направлении, заявили на условиях анонимности высокопоставленные украинские офицеры. Об этом 3 апреля сообщила газета Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты спросили о ситуации на поле боя у военнослужащих, служивших под командованием Валерия Залужного, пока он был главкомом ВСУ до отставки в феврале. Они назвали положение украинской армии очень тяжёлым. Офицеры сообщили, что у России численное превосходство, кроме того, российские самолёты массово сбрасывают в зоне СВО планирующие авиабомбы, которые уничтожают украинские позиции.

«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьёзных технологий, способных компенсировать Украине численность армии, которую Россия, вероятно, бросит на нас», — заявил изданию один из собеседников.

Он добавил, что даже Запад не обладает достаточными ресурсами, чтобы помочь киевскому режиму, военная помощь приходит в недостаточном количестве и с опозданием. По мнению украинского офицера, ВСУ может уповать лишь на то, что командование ВС России ошибётся.

Ещё один офицер украинской армии заявил, что российские бойцы очень быстро находят способы противодействовать новым видам западных вооружений. Он посетовал на то, что новинки эффективны только при первом применении.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский сказал 30 марта, что украинской армии без помощи США придётся постоянно отступать. Он заявил, что в ВСУ растёт дефицит ракет для ЗРК Patriot, снарядов, а также средств ПВО и РЭБ.

Военный обозреватель Виктор Литовкин, комментируя для ИА Регнум публикацию Politico, призвал не верить всему, что пишут западные СМИ, так как они уже показали зависимость от политической ситуации и фактически ведут информационную войну против России. Он отметил, что ВС России успешно действуют на фронте и стремятся максимально сохранить жизни военнослужащих. Эксперт напомнил, что ВСУ уже использовали тактику единого мощного удара на одном направлении, в результате их широко разрекламированное контрнаступление провалилось.