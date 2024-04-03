Москва, 3 апреля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Пожар возник в офисном здании в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы, сообщил источник ИА Регнум.

Global Look Press

По его словам, горит здание на улице Смирновской. Предположительно загорелось складское помещение маркетплейса. Площадь пожара составила 50 кв. метров. На месте работают пожарные. Возгоранию присвоен первый ранг. Данные о пострадавших не поступали.

30 марта пожар произошёл в здании многофункционального библиотечного комплекса Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана в Москве. В результате происшествия никто не пострадал.