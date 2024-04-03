Москва, 3 апреля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Бывшего гендиректора московского ФК «Спартак» Евгения Мележикова назначили исполнительным директором Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом стало известно 3 апреля.

ТАСС/Сергей Фадеичев

«Исполнительным директором лиги с сегодняшнего дня назначен Евгений Владимирович Мележиков», — сообщили в пресс-службе РПЛ.

Мележиков сменил на посту Сергея Чебана, которому предложили стать советником.

В период с 2015 по 2019 год и с сентября по декабрь 2020 года Мележиков был директором по безопасности «Спартака», а затем — управляющим директором клуба после ухода гендиректора клуба Шамиля Газизова. С июня 2021 года был гендиректором ФК и покинул пост спустя два года, после чего до 2013 года работал в московском «Локомотиве» на разных должностях, включая вице-президентскую.

Российская премьер-лига — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе российских футбольных лиг. С момента основания называлась «Российская футбольная премьер-лига» (РФПЛ), но в 2018 году её переименовали в РПЛ и изменили логотип. В лиге выступают 16 клубов. С 2002 года лига проводит чемпионат России по футболу, в 2003 году провела розыгрыш Кубка Премьер-лиги.