Москва, 3 апреля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции задержали 19-летнюю студентку юридического факультета МГУ с 22 свёртками с наркотиками. Девушку поймали, когда она делала закладки в подъездах многоквартирных домов в Ростокино. Экспертиза установила, что в свёртках был мефедрон. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Сергей Карпухин/ТАСС

26 марта около 23:00 рядом с многоэтажкой сотрудники ППС заметили девушку, которая быстро перебегала от подъезда к подъезду, что-то прятала и фотографировала на телефон. Полицейские остановили её и спросили, чем она занимается. Девушка занервничала и сказала, что делает закладки.

«Девушку задержали, провели обыск и доставили в отделение полиции. В ходе обыска были изъяты 22 свёртка с порошком общей массой 22 грамма. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 228.1 ч.4 п. «г» (Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет», — сообщил источник.

Оказалось, что девушка по имени Надежда (имя изменено) раньше не имела приводов в полицию. В университете студентка находится на хорошем счету и отлично учится на юриста. Надежда сдала все предметы по ЕГЭ выше 90 баллов каждый. До поступления в МГУ девушка подрабатывала уборщицей и няней для детей. После поступления из-за нехватки денег Надежда работала репетитором по истории, обществознанию, за занятие просила 1500 рублей. Сотрудникам полиции студентка объяснила, что стать закладчиком её вынудили финансовые проблемы.

Ранее ИА Регнум писал, что в Москве с наркотиками задержали брата сценариста передачи «Сам себе режиссёр». Журналист Георгий Белецкий ехал в такси, когда его остановили сотрудники полиции. При обыске у мужчины, которого за профессиональную деятельность не раз награждала ФСКН, обнаружили 4 грамма гашиша.