Москва, 27 марта, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Журналиста Георгия Белецкого задержали в Москве с наркотиками. Сотрудники ДПС остановили такси, в котором он ехал, при осмотре у мужчины нашли свёрток с гашишем. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Alexey Belkin/Global Look Press

Ночью 21 марта сотрудники ГИБДД на улице 1905 года остановили для проверки автомобиль такси, в котором ехал Георгий Белецкий — журналист и брат Родиона Белецкого, сценариста легендарной передачи «Сам себе режиссёр». Один из дорожных полицейских обратил внимание, что пассажир при виде людей в форме сильно занервничал. На всякий случай полицейские решили досмотреть Георгия и нашли у него два свёртка с неизвестным веществом. Их направили на экспертизу, а самого журналиста задержали.

«Согласно результатам исследования, вещество содержит в своем составе наркотическое средство — гашиш (анаша, смола каннабиса) массой 4,4 грамма, что является значительным размером. В отношении задержанного принята мера пресечения в виде обязательства о явке», — рассказал собеседник агентства.

Во время допроса Георгий объяснил сотрудникам полиции, что приобрёл наркотическое вещество для личного употребления и не собирался его никому продавать. По данному факту возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Георгий Андреевич Белецкий — продюсер. Он неоднократно становился победителем различных конкурсов за журналистские расследования. В частности, у него есть грамоты Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и МВД. Его старший брат Родион Белецкий известен как сценарист и продюсер. Он работал над популярной передачей «Сам себе режиссёр» и многими отечественными сериалами, такими как «Восьмидесятые», «Короли Игры», «Пасечник», «Неподсудные», «Обманутые надежды» и многих других.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у чемпионки мира и Европы по пауэрлифтингу нашли целую нарколабораторию и изъяли 4 килограмма наркотиков. Обыск провели после того, как спортсменку нашли завёрнутую в простыню в состоянии наркотического опьянения возле подъезда.