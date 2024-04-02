Киев, 3 апреля, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Свою кандидатуру намерен выдвинуть на следующих президентских выборах экс-президент Украины Пётр Порошенко. Об этом политик заявил 2 апреля в интервью телеканалу Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — подтвердил своё намерение Порошенко.

При этом экс-президент Украины подчеркнул, что сначала, до проведения выборов, стране необходимо одержать победу в конфликте.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта текущего года, но киевские власти отменили их в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что выборы сейчас «не ко времени» и на этом вопросе нужно поставить точку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, после 20 мая полномочия главы киевского режима Зеленского истекут, он станет самозванцем, а выпущенные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.

Азаров пояснил, что в украинской конституции чётко прописан срок президентских полномочий — пять лет, а при введении в стране военного положения возможность продления полномочий предусмотрена только для Верховной рады.

В свою очередь, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Зеленскому стоит с конца весны ожидать государственного переворота со стороны поддерживаемых Западом украинских силовиков.