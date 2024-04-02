Киев, 3 апреля, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Причин для эвакуации населения из Харькова и его окрестностей нет, сообщило в своём Telegram-канале министерство внутренних дел Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

В ведомстве назвали недостоверными сообщения в СМИ, в которых утверждается, что российские войска могут окружить город. Кроме того, в МВД Украины заявили, что подобная информация якобы направлена на дестабилизацию ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что обстановка на фронте под Харьковом для ВСУ стала критической. Он уточнил, что украинская армия испытывает нехватку артиллерии, систем ПВО и вооружений большой дальности.

1 марта глава киевского режима призвал жителей Харькова, которые ранее выехали из города, не спешить возвращаться в населённый пункт, поскольку тот недостаточно защищён. Он добавил, что город подвергается ударам, но даже в случае усиления противовоздушной обороны (ПВО) ситуация значительно не изменится.

2 апреля военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселёв заявил, что жители Харькова массово покидают город из-за спровоцированного Киевом дефицита продовольствия. Он отметил, что цены на квартиры в населённом пункте снизились примерно на 35% и продолжают падать.