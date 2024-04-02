Киев, 2 апреля, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Удары Вооружённых сил России по украинским теплоэлектростанциям (ТЭС) привели к потере около 80% генерирующих мощностей. Об этом 2 апреля сообщил энергохолдинг ДТЭК в своём Telegram-канале.

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«80% генерирующих мощностей компании потеряно. 5 из 6 наших ТЭС серьёзно повреждены. Ситуация чрезвычайно тяжёлая», — говорится в сообщении.

Также ДТЭК опубликовала кадры, на которых запечатлены последствия атак на одну из теплоэлектростанций. Утверждается, что удары, которые привели к разрушению значительно части энергетической инфраструктуры Украины, были совершены в период с 22 по 29 марта.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военные 22 и 29 марта нанесли массированные групповые высокоточные удары, в том числе с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал», по объектам энергетической инфраструктуры Украины и противовоздушной обороны ВСУ. Кроме того, в результате ударов перестали функционировать предприятия оборонной промышленности по выпуску и ремонту вооружения и военной техники