Москва, 29 марта, 2024, 14:21 — ИА Регнум. ВС России ночью нанесли групповой удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», по энергетической инфраструктуре Украины и объектам противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ. Об этом 29 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что в результате удара все объекты были поражены.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке на энергетику страны. По его словам, были атакованы объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии, добавил он.

Вместе с тем 29 марта компания «Укрэнерго» сообщила, что тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины получили повреждения.

В компании также добавили, что в Днепропетровской области ввели аварийные отключения света, в Харьковской действует график почасовых отключений.

О массированном ударе по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ Министерство обороны России сообщало 22 марта.