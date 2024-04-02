Стамбул, Турция, 2 апреля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Пожар, разгоревшийся 2 апреля ночном клубе, находящимся в подвале 16-этажного здания в Стамбуле, привёл к гибели 29 человек, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии, сообщил турецкий телеканал TRT, ссылаясь на данные управления губернатора города.

Кадр из видео

По данным журналистов, инцидент произошёл в районе Гайреттепе, когда в подвальном помещении проводили ремонтные работы. В тушении пожара участвовали 86 спасателей, на место прибыла 31 единица спецтехники.

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Сообщается, что пожар оперативно потушили, управление губернатора объявило, что началось расследование причины пожара. Министр внутренних дел Турции Али Ерликай доложил о трагедии президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта в Стамбуле прогремел взрыв на газопроводе, после чего начался пожар. Спасатели справились с огнём за 15 минут. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за короткого замыкания электрических кабелей, проходивших возле подземной части газопровода.

В ноябре 2023 года в турецком городе Бурса после удара молнии загорелся бизнес-центр. Здание целиком выгорело несмотря на то, что в тушении пожара участвовали 100 человек и 33 пожарных машины.