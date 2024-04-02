В результате пожара в жилом доме в Стамбуле погибли 29 человек
Стамбул, Турция, 2 апреля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Пожар, разгоревшийся 2 апреля ночном клубе, находящимся в подвале 16-этажного здания в Стамбуле, привёл к гибели 29 человек, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии, сообщил турецкий телеканал TRT, ссылаясь на данные управления губернатора города.
По данным журналистов, инцидент произошёл в районе Гайреттепе, когда в подвальном помещении проводили ремонтные работы. В тушении пожара участвовали 86 спасателей, на место прибыла 31 единица спецтехники.
Сообщается, что пожар оперативно потушили, управление губернатора объявило, что началось расследование причины пожара. Министр внутренних дел Турции Али Ерликай доложил о трагедии президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью людей.
Как сообщало ИА Регнум, 3 марта в Стамбуле прогремел взрыв на газопроводе, после чего начался пожар. Спасатели справились с огнём за 15 минут. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за короткого замыкания электрических кабелей, проходивших возле подземной части газопровода.
В ноябре 2023 года в турецком городе Бурса после удара молнии загорелся бизнес-центр. Здание целиком выгорело несмотря на то, что в тушении пожара участвовали 100 человек и 33 пожарных машины.