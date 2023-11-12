Бурса, Турция, 12 ноября, 2023, 19:21 — ИА Регнум. В турецком городе Бурса после удара молнии в 10-этажный бизнес-центр возник пожар. Здание выгорело полностью, передаёт местное издание BursadaBugun.

Кадр из видео

Сообщается, что пожар вспыхнул из-за попадания молнии в здание около часа ночи по московскому времени в центральном районе Бурсы.

На место происшествия было направлено несколько бригад пожарных, полиции и скорой помощи. Уточняется, что огонь также перекинулся на соседнее здание, но был взят под контроль спасателями. В ликвидации возгорания участвовало 33 пожарных автомобиля и 100 человек личного состава. Помимо здания, сгорело два автомобиля. О пострадавших данные пока не поступали.

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В это же время в Стамбуле во время сильной грозы молния ударила в подвесной мост Явуза Султана Селима, соединяющий Европу и Азию. Накануне вечером на город обрушился шторм и сильный дождь. Удар стихии по мосту через пролив Босфор попал на камеры наблюдения. Яркая вспышка озарила подвесную конструкцию и её окрестности.

Ранее на химическом заводе в Шеперде (штат Техас) вспыхнул пожар. Местная полиция призвала жителей укрыться и выключить системы кондиционирования. Из-за происшествия перекрыли несколько дорог. В ряде СМИ сообщалось о произошедшем взрыве на заводе.

Как передавало ИА Регнум, в августе после удара молнии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании ENEOS в городе Курасики в японской префектуре Окаяма. К тушению возгорания привлекали 14 пожарных бригад.