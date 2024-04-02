Киев, 2 апреля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Несколько объектов инфраструктуры во временно оккупированной ВСУ части Запорожской области получили повреждения в результате взрывов. Об этом 2 апреля сообщил глава назначенной киевскими властями так называемой военной администрации региона Иван Фёдоров в Telegram-канале.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

При этом он не уточнил, какие именно объекты получили в результате взрывов повреждения. В течение ночи Фёдоров также несколько раз сообщал о воздушной тревоге на оккупированной украинскими военными части региона.

В Министерстве обороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 апреля украинские СМИ заявили о взрывах в Днепропетровске и временно оккупированном ВСУ городе Запорожье. По информации онлайн-ресурса оповещения населения Украины, на тот момент в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях и оккупированных Киевом районах Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев 1 апреля сообщил об ударе российских военных по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, используемом самолётами и вертолётами ВВС Украины. По его словам, 1 апреля с этого аэродрома несколько раз взлетали украинские самолёты и вертолёты.