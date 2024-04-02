Днепропетровск, Украина, 2 апреля, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Днепропетровске и оккупированном украинскими войсками городе Запорожье. Об этом 2 апреля сообщили украинские СМИ «24 канал» и «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что в Днепропетровске слышны звуки взрывов, в регионе зафиксировано появление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях и оккупированных Киевом районах Запорожской и Херсонской областей на момент взрывов действовал режим воздушной тревоги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российская армия нанесла удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, который использовали самолёты и вертолёты ВВС Украины.

Кроме того, по информации главы назначенной Киевом так называемой военной администрации Запорожской области Ивана Фёдорова, в некоторых подконтрольных Украине районах региона взрывами повреждены объекты инфраструктуры.