Ньюпорт, Великобритания, 2 апреля, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Охрану и заграждение поставили на свалке города Ньюпорт в британском Уэльсе из-за случайно выброшенного жёсткого диска с восемью тысячами биткоинов. Об этом 1 апреля сообщает издание Daily Mail.

(сс) Andre Francois Биткоин

Уточняется, что один из первых криптоинвесторов Джеймс Холлуэлс лишился жёсткого диска с биткоинами в 2013 году, когда его девушка сделала уборку и выкинула носитель информации с данными для доступа к биткоин-кошельку. Такая ситуация возникла из-за того, что Холлуэлс хранил жёсткий диск в чёрном пакете для мусора.

Когда мужчина понял, что диск с ценной информацией находится на свалке и погребён под тоннами мусора, он попытался вернуть его. При этом об утерянном диске с биткоинами прознали и другие энтузиасты и уже несколько лет подряд группы жаждущих обогатиться людей совершают набеги на городскую свалку в Ньюпорте.

Местная администрация решила пресечь несанкционированные набеги на свалку и поставила ограждение и охрану на территории. Холлуэлс попытался договориться с администрацией, пообещав отчислить часть биткоинов в городской бюджет, если жёсткий диск будет найден. Однако администрация Уэльса не пошла навстречу мужчине, сославшись на строгие экологические нормы, не позволяющие вскрыть свалку.

По состоянию на сегодняшний день, активы на пропавшем диске оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов (около двух миллиардов долларов США).

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