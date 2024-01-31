Москва, 31 января, 2024, 12:34 — ИА Регнум. В Москве мужчина решил заработать на инвестициях в мемекоин — криптовалюту, созданную на основе интернет-мемов, но потерял почти 3 миллиона рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

17 января в полицию обратился 52-летний Аркадий Т. Мужчина рассказал, что в июне 2023 года он решил заняться инвестициями с целью заработка и зарегистрировался на бирже криптовалют. После регистрации на сайте Аркадий получил доступ в личный кабинет и виртуальный кошелёк, куда он вносил деньги и на который поступала прибыль от сделок. Несколько месяцев мужчина самостоятельно изучал рынок и совершал операции. А в декабре в одном из мессенджеров с ним связался незнакомец, который представился Антоном из Санкт-Петербурга и предложил Аркадию вложить средства в новый проект по покупке криптовалюты мемекоин — монет, созданных на основе интернет-мемов. Антон убедил 52-летнего москвича, что мемы — это новое золото, и молодежь активно вкладывается в эти токены, укрепляя их ежедневно.

Мужчине понравилось предложение незнакомца, и он прошёл по прикреплённой к сообщению ссылке и отправил заявку на участие в выпуске монет МЕМЕ. Получив положительный ответ, Аркадий начал вносить деньги на свой онлайн-кошелёк. На платформе деньги автоматически конвертировались в мем-токены, каждый из которых стоил всего 2 цента, но, по прогнозам, должен был существенно вырасти в цене и принести прибыль. Но спустя какое-то время Аркадий проверил свой кошелёк и понял, что его мемекоины обесценились.

«На счёт на онлайн-платформе 52-летний заявитель в общей сложности внес 29 197 долларов, что эквивалентно 2 715 321 рублей, которые были конвертированы в криптовалюту мемекоин. Позже при проверке кошелька он обнаружил, что в личном кабинете криптовалюта мемекоин отображается стоимость 0.00 долларов США. Таким образом, сумма обнулилась», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению Аркадия полиция проводит проверку.

Мем-монеты — криптовалюты, созданные на основе мемов или просто смешных образов, популярных в сети. Часто такие монеты зарождаются в качестве шуточного эксперимента, а потом быстро обретают популярность. Мем-токены появились около 10 лет назад, некоторые из них продолжают цениться до сих пор, другие быстро теряют свою актуальность.

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