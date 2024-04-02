Луцк, Украина, 2 апреля, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Власти Волынской области Украины разыскивают примерно восемь тысяч уклонистов из своего региона, заявила пресс-офицер областного военкомата Ульяна Кравчук в эфире «Гражданского интерактивного телевидения».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Она отметила, что в случае неявки в военкомат указанным лицам грозит штраф от $22 до $45.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября портал Business Insider написал, что многие жители Украины, желая избежать мобилизации в ряды ВСУ, пытаются незаконно пересечь украино-румынскую границу. При этом эти уклонисты сталкиваются с угрозой наткнуться на диких зверей и снайперов в лесах и горах.

В середине января издание «Страна. ua» проинформировало о том, что на Украине уклонисты используют зимние маскировочные костюмы для незаконного пересечения границы.

8 марта появилась информация о том, что на границе Украины с Румынией украинские пограничники задержали автобус, в котором находились 34 уклониста. Транспортное средство остановили в трёх километрах от пограничного перехода.

В украинских СМИ написали, что уклонисты заплатили организатору перевозки по 10 тысяч евро за содействие в выезде с территории Украины.